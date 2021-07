Colapesce e Dimartino ai ragazzi del Giffoni: «Siate originali, rubate ma non troppo»

«Abbiate una vostra voce. Siate originali, rubate ma non troppo». È il messaggio ai giovani di Colpaesce e Dimartino ospiti al Giffoni Film Festival. Il duo di cantautori siciliani - che a Sanremo ha spopolato con la canzone Musica Leggerissima di cui è appena uscitoil vinile di “Remixes” (42 Records/Numero Uno) con i remix di Giorgio Moroder e Cerrone, Ceri, Fabio Fabio e Get Far - è in questo momento in tour, «con una scaletta tratta sia dal repertorio solista che dai brani dell’ultimo album, insieme al nuovo singolo “Toy Boy” con Ornella Vanoni», mentre la regia del videoclip è del regista candidato all’Oscar, Luca Guadagnino. «Non ci aspettavamo il successo. «Stare qui al Giffoni è bellissimo, è un festival storico. Tanto di noi è stato influenzato da film visti da adolescenti e dalla nostra passione per il cinema». Qui la video intervista.