Colapesce-Dimartino, "Musica leggerissima" conquista anche TikTok: oltre 25 milioni di visualizzazioni

Non bastava il successone dal Festival di Sanremo. Colapesce e Dimartino con "Musica leggerissima" hanno saputo conquistare anche i più giovani: il brano grazie all'hashtag #MusicaLeggerissima è diventata virale anche su TikTok raccogliendo oltre 70 mila video creati e più di 25 milioni di visualizzazioni. L'ha fatto stimolando i giovani a ballare le mosse del video ufficiale della canzone e soprattutto grazie alla sua orecchiabilità che ha conquistato proprio tutti.

Per continuare a portare allegria e ad ispirare la creatività, Colapesce e Dimartino hanno curato una playlist di canzoni "leggerissime" che è da oggi disponibile su TikTok. Oltre ai brani tratti dal loro nuovo album "I mortali", hanno selezionato successi internazionali, da "Dimension M2" degli Stereolab a "Un Caid" degli Aksak Maboul, e anche grandi classici come "Le femme d'argent" degli Air.

Da Mara Maionchi al Museo di Taranto: il brano conquista tutti

«Da quando questa canzone è uscita è come se fosse diventata di tutti e non appartenga più a noi. Vederla così apprezzata anche da un pubblico che non avevamo mai immaginato potesse affezionarsi alla nostra musica ci riempie di orgoglio e di gioia. Un abbraccio a tutte e tutti gli amici di TikTok», hanno detto i due artisti. Probabilmente neanche loro avrebbero immaginato un successo del genere: la canzone l'ha ballata la super social Mara Maionchi ma è diventata un jingle anche del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che è riuscita a far "ballare" le statue.