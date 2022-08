L'attesa è finita, i Coldplay tornano in Italia. Tre date a giugno 2023: il 21 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 25 e il 25 allo stadio San Siro di Milano. La vendita dei biglietti parte ufficialmente il 25 agosto alle ore 10, ma i fan sono già in fibrillazione per assicurarsi un posto allo show della band britannica. Come spesso accade per eventi di questa portata, purtroppo, acquistare un biglietto può diventare un'impresa titanica: i siti dei rivenditori online vengono letteralmente presi d'assalto e, per colpa di utenti scorretti che riescono ad assicurarsi un gran numero di tagliandi attraverso l'utilizzo di bot, i veri fan rischiano di restare a mani vuote. Oppure si ritrovano costretti ad acquistare il biglietto da privati, bagarini o siti di secondary ticketing, pagando cifre maggiorate anche di 7 volte rispetto al prezzo originale.

Biglietti Coldplay, come partecipare alla prevendita

A chi desidera ascoltare i Coldplay dal vivo non resta che armarsi di buona volontà e tentare di effettuare la transazione online non appena la vendita libera prende il via. Con qualche semplice trucco (del tutto legale) e magari un po' di fortuna, sarà possibile anticipare i bagarini ed assicurarsi i biglietti. Innanzitutto, si può tentare l'acquisto un giorno prima della messa in vendita dei biglietti, accedendo alla prevendita dedicata agli utenti di My Live Nation il giorno 24 agosto alle ore 10.00. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente suwww.livenation.it.

Coldplay, i "trucchi" per riuscire ad acquistare il biglietto online

Ma i "trucchi" non finiscono qui. Per chi deciderà di acquistare il biglietto, facendo una normale "fila" online sui siti dei rivenditori autorizzati, si consigliano una serie di "buone pratiche" che possono aiutare a completare la transazione senza intoppi. Ecco i nostri consigli:

Essere quanto più veloci possibili , riducendo al minimo il numero di click necessari per effettuare l'acquisto.

, riducendo al minimo il numero di click necessari per effettuare l'acquisto. Avere già un account sui siti dei rivenditori (ad esempio Ticketone), in modo tale da non dover perdere tempo per effettuare la registrazione ed inserire tutti i propri dati.

(ad esempio Ticketone), in modo tale da non dover perdere tempo per effettuare la registrazione ed inserire tutti i propri dati. Assicurarsi di aver effettuato il login con il proprio account al momento dell'acquisto.

Il pagamento deve essere veloce: si consiglia quindi di avere già una carta di credito registrata sul sito o di utilizzare servizi istantanei come PayPal.

Una volta sul sito, si verrà reindirizzati a una "fila": a questo punto bisognerà aspettare il proprio turno, senza mai ricaricare la pagina o cliccare su "indietro" , altrimenti si perderebbe la priorità acquisita.

, altrimenti si perderebbe la priorità acquisita. Una volta che verrà data la possibilità di scegliere il biglietto, selezionare il più rapidamente possibile quello che si desidera, mettendolo nel carrello e procedendo al pagamento.

Se il sistema dovesse dire che i biglietti sono sold out, non bisogna demordere: di solito, nel giro di qualche ora, nuove tranche di tagliandi vengono messe in vendita.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Le date dei Coldplay includono le prime visite del loro "Music Of The Spheres World Tour" in Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band capitanata da Chris Martin tornerà quindi in Italia nell'estate 2023.