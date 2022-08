Coldplay a Napoli, biglietti esauriti e bagarini in azione: «600 euro per un posto»

Anche la nuova tranche di biglietti, messi a disposizione alle 10 di questa mattina dopo la valanga di richieste di ieri, è terminata in un batter d'occhio. Ora, per chi cerca un ticket per i concerti dei Coldplay a Napoli - in programma il 21 e 22 giugno 2023 allo stadio Maradona - si fa davvero tosta. Sia i punti vendita in rete - TicketOne, Vivaticket e TicketMaster - che quelli fisici sono stati presi d'assalto e le speranze sono ora rivolte verso una ipotetica e tutt'altro che impossibile terza data. Più fortunati i fan della band inglese a Milano, che avranno la possibilità di comprare i biglietti per un quarto appuntamento a San Siro.

È dunque adesso che entra in azione la figura del bagarino. Già dopo la prevendita di ieri si erano palesati utenti che, dopo aver acquistato con fortuna uno o più tagliandi, avevano postato messaggi sui social in cerca di disperati acquirenti. Un trucco vecchio come il mondo, chiaramente illegale, che può fruttare una montagna di soldi: «Mi hanno chiesto 600 euro per un biglietto nel primo settore dello stadio, per la data del 21 giugno», scrive incredulo un fan su Twitter. «Su FanSale - piattaforma messa a disposizione da TicketOne per comprare e vendere tagliandi - c'è chi vuole oltre 100 euro per biglietti che, a prezzo di listino, ne costano 57», testimonia un altro. C'è chi ha anche deciso di segnalare pubblicamente questa pratica ingiusta: «Ragazzo di 17 anni vende 16 biglietti, uno al prezzo di 450 euro. Segnalate per favore!», si legge sempre su Twitter.

Inoltre, il cambio nominativo ai biglietti sarà applicabile soltanto da marzo 2023, quindi acquistarli adesso vorrebbe dire regalare soldi a questi approfittatori sperando che mantengano l'impegno preso.

Il doppio, il triplo o persino più del quadruplo del prezzo di listino per un biglietto, ormai introvabile. E se una volta quella del bagarinaggio era una pratica riservata solo all'esterno dei luoghi degli eventi, oggi è sul web che colpisce maggiormente.