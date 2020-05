Con le Coma Berenices tra archetipi strumentali

Con «Archetype» tornano, su etichetta La Lumaca Dischi , le Coma Berenices, ovvero Antonella Bianco (chitarra elettrica, tastiere) e Daniela Capalbo (chitarra elettrica, chitarra acustica, chitarra classica), insieme dal 2015 sotto il nome della costellazione visibile nelle notti primaverili o estive quando il cielo è molto terso, in memoria della regina che sacrificò ad Afrodite la propria chioma come pegno di passione.

Archetipi strumentali, dacché qui non si canta mai, nostalgici sin dalle premesse. Dream pop figlio dello shoegaze, panorami sonici scanditi dalle chitarre, sei brani che guardano alla memoria come la concepiva Pasolini, che non nascondono ingenuità nelle soluzioni melodiche, che sollecitano la dimensione onirica dell’ascoltatore, che scelgono con orgoglio la dimensione più soffice e melanconica tra le due parti di «Keep your feet on the stars» e «Silent days», tutti titoli-manifesto di una scelta che è esistenziale, prima che sonora. Alla batteria siede Andrea De Fazio (Nu Guinea, Fitness Forever), ospite al clarinetto Gabriele Cernagora. «Quiet is the new loud», si potrebbe azzardare, non l’avesse già fatto qualcuno, e mettendoci anche le parole e la voce.

Tenere, ma non buoniste si spera, le Coma Berenices aggiornano così il catalogo emotivo dettato nel debutto di «Delight» (2016), con il suo omaggio a Robert Herrick ed al «garbo selvaggio».

Ultimo aggiornamento: 14:10

