Compact disc addio: chiude l'ultima fabbrica degli Stati Uniti. E Best Buy smette di venderli

È la fine di un'era. L'ultima fabbrica di compact disc degli Stati Uniti chiude i battenti. Sony ha infatti deciso di chiudere il suo storico stabilimento di Terre Haute, in Indiana, che a sua volta fu il primo a produrre compact disc nel Paese, a partire dal 1984.



L'azienda nipponica ha comunicato che appalterà la produzione di CD ad aziende terze e che 375 dipendenti sono stati licenziati. Altri 300 lavoratori resteranno invece per produrre Blu-Ray destinati a film e videogiochi per PlayStation e mini disc UHD-100 per le sale di proiezione.



Non solo. Il rivenditore americano Best Buy smetterà infatti di vendere cd musicali, vista l'avanzata delle piattaforme streaming. Negli Stati Uniti le vendite di questo supporto tecnologico sono diminuite del 18% nel 2017. Il compact disc arrivò sul mercato a inizia degli anni Ottanta e soppiantò il vinile che ora invece si sta prendendo la sua rivincita. Billboard spiega che Best Buy ha informato i fornitori di musica che toglierà i cd dagli scaffali il primo luglio prossimo.



Ad oggi le vendite di compact disc per la catena al dettaglio di elettronica al consumo generano circa 40 milioni di dollari all'anno. Le vendite di musica digitale, invece, hanno superato le vendite di formati fisici dal 2015, una tendenza destinata a continuare. I servizi di streaming musicale come Spotify e Apple Music in abbonamento sono aumentati di oltre il 60% nel 2017. Se i cd verranno accantonati, tuttavia, Best Buy continuerà a vendere dischi in vinile: le vendite di questo formato hanno raggiunto un livello record nel 2017, rappresentando il 14% di tutte le vendite di album fisici. Il primo lettore di compact disc fu lanciato il primo ottobre 1982 dalla giapponese Sony. Già nel 2010 il numero di cd venduti nel mondo si è dimezzato rispetto all'anno di picco considerato il 2000. E la caduta accelera del 5% l'anno: si prevede la scomparsa del cd al compimento dei 40 anni, nel 2022.

Lunedì 19 Febbraio 2018, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 18:09

