Non solo Fiorello, oggi festeggiano il compleanno anche Claudio Baglioni, Laura Pausini e tanti altri vip

Non solo Fiorello, che oggi ha festeggiato i 60 anni. Il 16 maggio è un giorno di nascite vip. Personaggi dello spettacolo, cantanti, sportivi del panorama italiano condividono la stessa data di nascita. Nello stesso giorno sono uniti diversi famosissimi del mondo della musica come Laura Pausini e Claudio Baglioni, ma anche l'ex proprietario dell'Inter Massimo Moratti e il velista Giovanni Soldini.

Un vero caso, vista la grande concentrazione di compleanni. Il 16 maggio del 1951 nasceva a Roma Claudio Baglioni, star della musica italiana, icona del nostro paese e ormai prossimo alla settantina. Lo stesso giorno nel 1974 veniva al mondo invece Laura Pausini, cantante amatissima in tutto il mondo che da Faenza è riuscita a farsi strada nel mondo della musica partendo dal suo successo sanremese La Solitudine. Oggi festeggia un compleanno tutto in rosa, torta compresa. Il 16 maggio nel mondo della musica nel 1977 ha dato i natali anche a Dolcenera a Galatina, mentre il collega Niccolò Fabi è nato nel 1968.

Il 16 maggio del 1960 a Catania nasceva lo showman Fiorello che dopo il successo del Festival di Sanremo di appresta a bissare la sua seconda edizione con il collega e amico Amadeus. Stessa data e stesso anno di nascita per Francesca Archibugi, una regista e sceneggiatrice italiana romana, e per Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori che ha visto i sui natali nella città di Parenzo.

Anche il mondo dello sport in questo giorno ha visto nascere alcune stelle: Giovanni Soldini, l'ex velista nato a Milano nel 1966 e l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti nato a Bosco Chiesanuova nel 1945.

Ultimo aggiornamento: 15:29

