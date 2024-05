Concerto Coldplay a Napoli: cortometraggio omaggio per la città su Instagram un anno dopo l'evento allo Stadio Maradona

Quasi un anno è passato dall'ultima volta in cui Napoli e i Coldplay - la band brittanica famosa in tutto il mondo - si sono incontrati. Fu una doppia serata evento memorabile quella dello Stadio Maradona nel giugno 2023: un anno dopo, però, evidentemente il gruppo non ha mai dimenticato la città.

L'annuncio arriva nel pomeriggio ed è doppio: «Abbiamo appena lanciato un canale Instagram Broadcast per notizie e aggiornamenti, tra cui alcune belle in arrivo» fanno sapere dal profilo ufficiale su Instagram. Poi la bella notizia per i fan napoletani.



«Come ringraziamento ai membri, più tardi pubblicheremo un cortometraggio del bravissimo Stillz: “Tutto Passa - A Tribute to Napoli dei Coldplay”. Un racconto social-musicale della città che li ha ospitati nell'estate del 2023 e che evidentemente deve essere rimasta nel cuore di Chris Martin - voce solista e leader della band - e dei suoi.