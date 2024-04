Concerto annalisa a Napoli, duetto «Mon amour» con Gigi D'Alessio

Confemata l'anticipazione pubblicata ieri su “Il Mattino”: era Gigi D'Alessio l'ospite finito nel “vortice” di Annalisa ieri sera sul palco napoletano del Palapartenope.

I due hanno condiviso, tra il tripudio dei presenti, la “Mon amour” del napoletano, con un'implicita promessa di rifare coppia, sulle note della “Mon amour” della Scarrone, in una delle sette date in giugno di D'Alessio in piazza del Plebiscito.

Annalisa sta usando i duetti in questo tour non solo per divertirsi e sorprendere il pubblico, ma anche per dimostrare di essere, non solo vocalmente, all'altezza di qualsiasi repertorio ed incontro: dopo Elodie, Diodato, Giorgia e Nada, prima di arrivare a Napoli, nella tappa barese ha ospitato Serena Brancale scatenandosi con lei sulle note del suo irresistibile «Baccalà» in dialetto pugliese.