Concerto primo maggio 2021, scaletta cantanti e ospiti: gli orari dell'evento dall'Auditorium (e dove vederlo). Monologo di Fedez

Sarà l'Orchestraccia, salvo modifiche alla scaletta dell'ultimo minuto, ad aprire l'edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio, che rinuncia per il secondo anno consecutivo a piazza San Giovanni e si riadatta a maratona televisiva trasmessa in diretta dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica su Rai3, Rai Radio2 e RaiPlay dalle 16.30 alle 19 e poi dalle 20 alle 24, con la conduzione di Stefano Fresi e gli interventi di Ambra Angiolini e di Lillo. Esibizioni non solo dal vivo alla Cavea, ma anche collegamenti da location sparse per l'Italia: teatri, luoghi di cultura e fabbriche. Non mancheranno momenti dedicati all'attuale emergenza sanitaria: sul palco anche un'infermiera, che sensibilizzerà gli spettatori sull'importanza del vaccino. Fedez ha preparato un monologo sull'attualità che - secondo le indiscrezioni - lo vedrà anche esporsi a favore del DDL Zan contro l'omotransfobia, dopo le prese di posizione sui social.



Primo maggio, per il secondo anno consecutivo: Piazza San Giovanni è deserta

La scaletta - Alla band folk rock romana il compito di aprire le danze, alle 16.30 in punto, in collegamento da piazza San Giovanni. Poi, nell'ordine, si alterneranno sullo schermo fino alle 19: - Alex Britti (Cavea) - Modena City Ramblers (che suoneranno in video l'immancabile "Bella ciao"), - Chadia Rodriguez e Federica Carta (Cavea) - Margherita Vicario e l'Orchestra Multietnica di Arezzo (in video dal Teatro Petrarca di Arezzo) - Ginevra (Cavea) - Gio Evan (dall'Aeroporto di Linate, a Milano) - Folcast (Cavea) - Vasco Brondi (dalla Casa degli artisti di Milano) - Wrongonyou (Cavea) - Gaia (dal Maxxi di Roma) - Nayt (Cavea) - Après La Classe e i Sud Sound System (dall'Ilva di Taranto) - Fasma (Cavea) - Zen Circus (dalle Secche della Meloria, nel mare di Livorno) - Bugo (Cavea) - Il Tre (Cavea) - Tre Allegri Ragazzi Morti (in video da Andreis, in Friuli-Venezia Giulia) - Gaudiano (Cavea) - Motta (Cavea) Alle 20 spetterà a Piero Pelù riaccendere i riflettori della Cavea, dopo la pausa, sulle note di "We will rock you", "Lacio drom" e "Gigante".

Il programma - Poi arriveranno, nell'ordine - La Rappresentante di Lista (dagli ex stabilimenti Fiat di Termini Imerese) - Coma Cose (Cavea) - Antonello Venditti (suonerà "Dolce Enrico" e "Notte prima degli esami" in collegamento da Piazza San Giovanni) - Ermal Meta (Cavea) - Madame (Cavea) - Colapesce Dimartino (dalle Officine Meccaniche di Milano) - Claudio Capéo con Gianna Nannini (Cavea) - Fedez (Cavea) - Francesca Michielin (Cavea) - Max Gazzè e la Magica Mystery Band (Cavea) - Edoardo Bennato (Cavea) - LP (da Los Angeles) - Mara Sattei (Cavea) - Fabrizio Moro con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni (Cavea) - Noel Gallagher (in collegamento da Londra) - Noemi (Cavea) - Francesco Renga (Cavea) - Willie Peyote e Fast Animals and Slow Kids (Cavea) - Ghemon (Cavea) - Enrico Ruggeri (in collegamento dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo) - Michele Bravi (Cavea) - Balthazar (in collegamento dal Belgio) - Extraliscio (Cavea) - l'Orchestraccia