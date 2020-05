Concerto Primo Maggio, Bugo ci riprova e canta Sincero con Nicola Savino. Dopo Sanremo 2020 e la rottura con Morgan, Bugo torna sul palco della Rai, questa volta è quello di Rai 3, per cantare la versione ufficiale di "Sincero", con un nuovo partner.

Al concertone del Primo Maggio Bugo presenta il nuovo singolo con Ermal Meta "Mi manca". Ermal in collegamento, al termine dell'esibizione saluta il cantante, poi partono le note che oramai abbiamo imparato a conoscere sin da subito. Si Tratta di "Sincero", la canzone presentata a Sanremo con Morgan e che tutti cantiamo nella versione riscritta da Morgan: «le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera...». Ma sul palco Morgan non c'è, a sostituirlo, in collegamento c'è Nicola Savino. La versione originale viene apprezzata e c'è chi si interroga: «ma non era meglio se a Sanremo si portava Savino invece di Morgan».



