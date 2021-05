Concerto Primo Maggio: Noel Gallagher c'è, ma con un video non inedito

Noel Gallagher al Concerto del Primo Maggio 2021? Sì, ma con un video non inedito, andato originariamente in onda alla tv irlandese. L'ex Oasis si è esibito in uno studio londinese sulle note di "Dead in the water": la clip è stata trasmessa lo scorso venerdì nel corso dell'ultima puntata del "Late late show", programma di punta della rete ammiraglia irlandese, RTÉ One. La partecipazione dell'ex componente della band di "Wonderwall", già visto al Primo Maggio in piazza San Giovanni nel 2002 con gli Oasis e nel 2019 da solista, era stata annunciata con entusiasmo dagli organizzatori.

Ma fino all'ultimo le modalità di partecipazione di Noel Gallagher alla manifestazione, costretta a rinunciare alla sua storica location a causa delle norme anti-Covid e a trasferirsi alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, sono state avvolte da un velo di mistero: «Se Noel suonerà fisicamente a Roma sul palco della Cavea? Non lo sappiamo, stiamo definendo tutti i dettagli», si era limitata a far sapere la produzione a tre giorni dalla diretta di Rai3. Subito dopo la clip è stato trasmesso un videomessaggio di Noel Gallagher per il pubblico italiano. Poi il chitarrista ha suonato un altro pezzo del suo repertorio post-Oasis, "Aka what a life!", registrato in occasione della stessa session di "Dead in the water".