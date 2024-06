Concerto Ultimo Napoli 2024: fan accampati da ieri mattina per lo show allo Stadio Maradona

Centinaia di fan che si scrivono sulla mano il numero per poter aver un ordine di accesso quando, alle 16 circa, apriranno i cancelli. Zainetti, cappellini e bottiglie di acqua minerale per combattere il sole cocente. Così il popolo di Ultimo è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona, che ospiterà il cantante romano stasera e domani alle ore 21 (biglietti quasi esauriti anche per la seconda data).

I fan arrivano non solo dalla Campania. Ci sono anche molte ragazze e ragazzi provenienti dal Lazio, da Calabria, Puglia, Basilicata e persino dalla Sicilia. C’è chi è venuto in treno, chi ha preso l’aereo e chi è accampato da ieri mattina (ben 36 ore prima dell'evento!), per assicurarsi un posto in prima fila. A terra anche materassini, piazzati sul marciapiede accanto allo stadio. Una tendopoli che copre ogni fascia d’età, anche se le ragazze, età media bassissima, sono la stragrande maggioranza.

Del resto l'accoglienza napoletana, per Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, è stata da subito calorosa, con affezionati radunati sotto l'hotel dove alloggia, nella speranza di vederlo e cantando le sue canzoni.

Un amore ricambiato, visto il legame speciale che il cantante di San Basilio ha con la città, un legame rafforzato dal fresco duetto con Geolier, “L'ultima poesia”.

L'attesa è alle stelle anche sul fronte scaletta: la set list delle due serate, nell'impianto di Fuorigrotta, dovrebbe ricalcare quella di Trieste, con in apertura “Il capolavoro” e alla fine “Vieni nel mio cuore”, “Alba”, “Pianeti”, “La stazione dei ricordi”, “Le solite paure”, “22 settembre” e “Sogni appesi”.

Ma siamo a Napoli, e potrebbero esserci sorprese (in fondo Geolier questa sera è libero, no?).

Potenziati, per l'occasione, i trasporti: saranno 23 le corse extra della Linea 2 della metro di Napoli fino alle 2 di notte.