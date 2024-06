Concerto di Ultimo a Napoli, fan in delirio: il cantante saluta dal balcone mentre mangia spaghetti al sugo

Ultimo, nella giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, è in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli. Lo spettacolo dopo la prima serata deve continuare. Nell’epoca in cui anche il Papa non si comporta da vip, Ultimo invece ha scelto di salutare i suoi fan partenopei dall'alto del balcone del suo hotel a Napoli su via Partenope. Il cantautore romano, all'anagrafe Niccolò Morriconi, ha un rapporto strettissimo il suo pubblico. Lo dimostra soprattutto il video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories e che ritrae il cantante sul balcone sorridente, mentra mangia un piatto di spaghetti al sugo (tipico piatto napoletano) e saluta i suoi fan.

@ultimopeterpan STASERA LA SECONDA DATA AL DIEGO ARMANDO MARADONA! 💙 ♬ ALTROVE - Ultimo



Ultimo a Napoli

«Buongiorno Napoli, stasera replichiamo».

Sono queste le parole che Ultimo ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories per annunciare la seconda data del suo concerto a Napoli. Numerosi i commenti dei suoi fan che hanno apprezzato particolarmente il gesto spontaneo del cantane. «Come si fa a non amarti? Sei entrato nel cuore dei napoletani», ha scritto una fan. E ancora: «Sei davvero umile, piango fiumi di lacrime per le tue canzoni», «sei purissimo». Il cantante ha riempito lo stadio Diego Armando Maradona con la sua musica. «Napoli, senza senso», scrive Ultimo su Instagram con l'aggiunta di un cuore celeste.

Ultimo ferma il concerto al Maradona

Una proposta romantica di matrimonio fuori programma durante il concerto di ieri 8 giugno di Ultimo a Napoli. Il cantautore romano ha fatto salire, a sorpresa, sul palco dello Stadio Maradona coppia e dopo averli fatti sedere ha intonato la loro canzone «Quei due innamorati». Un momento che ha emozionato molti dei 40mila fan presenti. Divertentissimo è stato il siparietto di Ultimo che ha chiesto alla coppia: «Siete sicuri?». E poi ha detto con ironia: «Non voglio fa il prete».