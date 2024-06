Nella Napoli città della musica, mentre Gigi D’Alessio registra (per Raiuno) in piazza del Plebiscito il secondo dei suoi otto sold out, al Diego Armando Maradona torna Ultimo: tutto esaurito per la prima esibizione, biglietti ancora disponibili per domani.

Nella città della musica sono più quelli che applaudono (45.000 più 15.000 fanno 60.000 persone) di quelli che restano imbottigliati nel traffico, ma le proteste non mancano, riproponendo l’antica disfida tra residenti e spettatori paganti, popolo (in auto) della movida e popolo (appiedato) della musica, che peraltro fa fatica a tornare a casa, nei B&B e negli hotel per la cronica mancanza di mezzi pubblici e di taxi.

APPROFONDIMENTI Gigi D'Alessio & friends in piazza del Plebiscito: tutti cantano Napoli

Ma Niccolò Moriconi da San Basilio, Roma, 28 anni, si gode l’abbraccio di una città che ama, che lo abbraccia anche a costo di soffocarlo: parte dei fan l’hanno assediato all’hotel Vesuvio sin dall’arrivo, un’altra ha piantonato con tende e sacchi a pelo lo stadio, la maggior parte si è riversata a Fuorigrotta da ieri mattina, sotto il sole, vivendo l’attesa dell’apertura dei cancelli come un happening, come una festa nella festa.

Dopo la data zero, sotto la pioggia, al Nereo Rocco di Trieste, lo show sembra messo a punto: intimo nella dimensione pur energica delle ballate del cantautore, kolossal nell’impianto spettacolare, con doppio palco, tre pianoforti, passerella centrale, visual importanti.

Ma per il popolo degli «ultimi» quel che conta sono le canzoni, il debutto live di brani dell’ultimo album, «Altrove», da poco uscito, volutamente senza clamori promozionali, senza conferenze stampa, senza lanci multimediali: pezzi come il brano che dà il titolo al disco e «Occhi lucidi» (singolo che fu presentato in anteprima a Napoli alla Fondazione Foqus a cui ora sono stati offerti 200 inviti) sembrano fatti apposta per essere cantati in coro in uno stadio, assumono un altro peso nel moltiplicarsi delle voci.

Da «Altrove», un altrove che per i 45.000 è qui e adesso, «e per sempre» urlano le sostenitrici più accanite, le innamorate più calorose, arriva anche «Neve al sole», che illumina la notte della luce dei telefonini. Il resto ricorda lo show visto qui due anni fa, non fosse che in scaletta c’è anche «Alba», il brano arrivato quarto al Sanremo 2003, accompagnato da un video che è una presa di posizione: si vedono i massacri di Gaza, il popolo palestinese sotto i bombardamenti israeliani e tra le macerie, i sopravvissuti... Senza aggiungere parole, Ultimo si schiera con Ghali e con Dargen D’Amico, dice la sua, ma alla sua maniera, in musica, su un orrore che un tempo accendeva ben più le anime di artisti e società civile. E chissà quanti, sul parterre, in curva e sugli spalti conoscono davvero.

«Il capolavoro», «Sono pazzo di te», «Il ballo delle incertezze», «Rondini al guinzaglio», «La stella più fragile dell’universo», «Piccola stella», «Sogni appesi»... Non c’è frattura tra passato e presente, la continuità anzi è assoluta, il marchio di ditta di Ultimo è inconfondibile, nella vocalità come nella scrittura, e, a vedere dalla rettazione del campo verde intitolato a D10s, funziona, eccome, merita persino una proposta di matrimonio portata sul palco. Tutto con la complicità di una band più che compatta: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele «Rufio» Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori.

Invocato ad alta voce Geolier non c’è, l’altra sera era sul palco di Gigi D’Alessio, ed ora è alle prese con le prove del suo tour che, dopo l’anteprima a Messina del 15 giugno, lo porterà in questo stadio il 21, 22 e 23 per un triplo sold out che non è riuscito a nessuno mai prima. Il brano inciso dai due insieme, «L’ultima poesia», è appena accennato, solo il ritornello, piano (sospeso in mezzo al prato) e voce, in uno dei medley più applauditi.

Mamma e papà Morriconi, come anche la sua fidanzata Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi, sono in tribuna autorità, dove si parla più di Ultimo che di Conte e del Napoli che verrà. Ancora pochi giorni e la musica restituirà il prato verde ai suoi legittimi proprietari. Speriamo solo che i boati, gli applausi, le urla di gioia e di festa, gli incassi assomiglino a quelli di ieri. E di stasera.