Conchita Wurst rivela: sono sieropositiva da anni, un mio ex ora mi ricatta

Conchita Wurst arriva a sorpresa con un post su Instagram

e viene motivata dalla vincitrice del Song-Costest con le minacce di un ex compagno.

«Da molti anni sono sieropositiva», ha spiegato la Wurst, al secolo Thomas Neuwirth, che ha vinto quattro anni fa l'Eurovision Song Contest con il brano Rise like a Phoenix. «Questo per la dimensione pubblica è irrilevante - sottolinea - ma un ex mio ragazzo mi ricatta minacciando di rivelare queste informazioni, e io non lascio a nessuno il diritto di intimidirmi e di influenzare la mia vita in questo modo». La notizia è riportata dall'agenzia Apa, e Der Standard ne conferma l'autenticità.

Lunedì 16 Aprile 2018, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono sieropositiva da anni»: la rivelazione di