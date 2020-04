Tre dj da Napoli, Roma e Milano riuniscono l'Italia: il 25 aprile dj set di musica-afro in diretta Instagram

LEGGI ANCHE

NAPOLI - Un 25 aprile all'insegna dell'unità. In un momento in cui i cittadini sono costretti nelle proprie case, arriva un progetto per connettere i giovani dello Stivale. Sabato 25 Aprile, alle 17,00, sulla pagina Instagram «@lit_afrosound» via alla diretta di tre dj, tra i più noti del panorama nazionale della musica afro: il napoletano di origini eritree Jesa, reduce dal dj set nella serata di chiusura delle Universiadi allo stadio San Paolo, nonché dj del rapper Livio Cori, Keef rappresenterà Milano ed Elton suonerà per Roma., e che potranno da tutta Italia seguire le geste dei loro dj preferiti. «Sulla pagina @lit_afrosound ho organizzato, in questo periodo, una volta a settimana un evento musicale per gli appassionati della musica afro - spiega Jesa -, ma in occasione della Liberazione ho deciso di inserire nel palinsesto altri due dj: uno da Milano e uno da Roma. Così da unire lo Stivale condividendo la cultura afro con tutti gli appassionati del genere. Ciò che accomuna me e gli altri due dj sono appunto il sound afro e la passione per la Black Culture. Lit, che si occupa prettamente di afro, il 25 aprile aprirà ad un momento RnB e a quel sound Black che ha segnato il mio percorso da dj» evidenzia infine Jesa. Quello del 25 aprile è il quarto appuntamento "virtuale” con Lit, quelli precedenti sono stati seguiti dall’Italia, Regno Unito, Canada e New York City.