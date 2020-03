Coronavirus, «Abbracciame» di Sannino prima in classifica: «Ricavato gli ospedali in trincea»

LEGGI ANCHE

ERCOLANO. «Abbracciame» diè diventata in soli due giorni l’inno di un popolo che non si arrende al virus insidioso che impedisce alle persone di avere ogni contatto. Soprattutto, vieta gli abbracci: il gesto affettivo che da sempre rappresenta l’amore, ma anche la congiunzione tra persone, popoli e, metaforicamente, idee inviolabili dell’umanità.E, da quando il successo del cantautore di Ercolano ha risuonato, ieri, da alcuni balconi del Vesuviano per diffondersi inesorabilmente in tutta la provincia e, persino la nazione, quale colonna sonora dei flash mob ai balconi, il brano è schizzato al primo posto della classifica delle hit più scaricate. Così Andrea Sannino con il suo buon cuore, come più di una volta dimostrato, ha appena annunciato di voler devolvere i ricavi ad uno degli ospedali impegnati nella lotta al Coronavirus.«Dopo 5 lunghi anni, e solo grazie alla vostra forza - annuncia su Facebook Andrea Sannino- Abbracciame è 1° in Classifica tra i brani più scaricati d’Italia! Chiederó alla mia etichetta Zeus Record di devolvere quello che sarà l’incasso, alla ricerca o ad uno degli ospedali impegnati nella lotta !!! Grazie, sono fiero di voi, tutto questo è un piccolo miracolo».