Coronavirus, l'appello di Mika ai fan italiani: «Restate in casa e cercate di essere creativi»

Continuano gli appelli accorati dei vip alla popolazione italiana, con lo scopo di adottare comportamenti in grado di fronteggiare l'emergenza. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato, che ha mandato un messaggio dalla sua casa di Londra.Il cantante, grande amante dell'Italia, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al nostro paese, ma non solo. «Voglio mandare un messaggio a tutti i miei fan e anche ai miei amici in Italia. Milano, Lombardia, l'Italia tutta: è un momento molto difficile, socialmente ed economicamente, però bisogna tenere duro. È importante evitare i contatti da vicino. Le autorità raccomandano di rimanere a casa il più possibile, ma anche in questo momento, quando siamo a casa, è importante rimanere positivi e anche creativi» - le parole di- «Solo così possiamo rimanere uniti, anche da lontano. Spero di tornare molto presto, spero che la situazione possa tornare alla normalità. Questa è la mia maniera di dirvi che sono vicino e sono con voi anche da lontano. Un abbraccio a tutti, a presto!».