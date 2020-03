Coronavirus, Clementino e il rap con la madre: il «Corona freestyle» spopola

LEGGI ANCHE

La cam nella stanza diè accesa, la madre passa per spolverare, poi si siede alla scrivania, fa partire la base e comincia a rappare. E le strofe cadenzate, ovviamente scritte dal figlio, raccontano la vita al tempo del coronavirus : «Stateve a casa, nun ve date ‘a mano, stateve a nu metro, pò nun ve vasate, stateve luntano, nun ata ascì». Poi nella camera irrompe il rapper irpino, che spodesta la donna e mostra a tutti chi è ilUn teatrino messo su dada Avellino , con la complicità di, per strappare un sorriso ai fan che lo seguono sui social network. Ma soprattutto per ribadire un concetto fondamentale in questi giorni in cui l’intera umanità lotta contro la pandemia scatenata dalla diffusione del nuovo virus influenzale: bisogna restare a casa per spezzare la catena del contagio da Covid-19 . E da questo punto di vista il ruolo degli artisti come Clementino è molto importante, perché si rivolgono agli adolescenti e ai giovani, la fascia di popolazione che fa più fatica a restare a casa. Perciò registrare che la breve clip, pubblicata ieri sulla pagina Facebook del rapper, abbia ottenuto in poco più di 24 ore quasifa ben sperare che il messaggio stia arrivando ai ragazzi: «».Ma a giudicare dai commenti a strappare applausi e consensi è proprio la: «Spacca di più tua madre di molti rapper della scena, grande Iena», scrive Alessio. E Carmine decreta il vincitore della sfida tra mamma e figlio: «Vabbè Clemè, c’hai provato, ma ‘a mamma è sempe ‘a mamma.!». E Peppe propone: «».Da quando è esplosa l’emergenza coronavirus, Clementino è uno dei tanti artisti cheper far comprendere ai propri fan la pericolosità della situazione e intrattenerli con dei live da casa trasmessi con dirette. Un utilizzo positivo dei nuovi media, che in quest’occasione si stanno rivelando un’ottima soluzione per rendere meno pesante l’isolamento fisico, favorendo la comunicazione a distanza tra le persone, che in questo modo si sentono meno sole. Se poi possono restare anche in contatto con i loro beniamini,