Coronavirus, Eros Ramazzotti annulla il concerto di Los Angeles

Ultimo aggiornamento: 17:54

Eros Ramazzotti rinuncia al gran finale del Vita ce n'è World Tour previsto a Los Angeles per il 13 marzo prossimo. Il tour che ha debuttato il 14 febbraio 2019 e che in questi 14 mesi ha conquistato tutto il mondo è in buona parte italiano, suonato, realizzato e organizzato da professionisti italiani ed Eros Ramazzotti, RadioRama e Vertigo non hanno voluto chiedere alle decine di persone di rimandare oltre il loro rientro in Italia. «Per questo ultimo leg in Nord e Sud America, siamo fuori da gennaio» – ha dichiarato Ramazzotti - Sono settimane che qui oltre oceano si rincorrono le voci di quanto sta accadendo in Italia. Adesso che con il nuovo decreto le misure di contenimento si sono ulteriormente inasprite, non ce la siamo sentiti di chiedere a tutti i nostri di restare ancora fuori. E’ un sacrificio troppo grande stare a migliaia di chilometri dai nostri cari».