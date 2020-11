Iva Zanicchi in ospedale con il Covid: «Ho la polmonite ma ce la farò. Ecco i miei angeli custodi»

«Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c'è una bellissima giornata fuori... voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio». Lo scrive su Instagram Iva Zanicchi postando una foto con i tubicini nel naso e spiegando di essere finita nell'ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale a seguito del Covid-19.

«Sono fiduciosa - dice - Adesso sono abbastanza tranquilla, ma quando arriva la sera si entra in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono molto carini. Sono qui nel reparto del tulipano rosso. Oggi è una giornata bellissima, c'è il sole. Godetevela, ma mi raccomando fate attenzione. Adesso voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui come degli astronauti, ma poverini si devono difendere», aggiunge la Zanicchi passando in rassegna con la telecamera del cellulare il personale infermieristico: «I miei angeli custodi», ripete. E poi chiede a loro: «Secondo voi morirò?». Un compatto “no”, la risposta. Tanti i commenti di solidarietà all'artista, a partire da quello di Sandra Milo: «Che Dio ti benedica e ti protegga e che medici e infermieri si prendano cura di te e ti rimettano in piedi al più presto. Siamo tutti con te!».

