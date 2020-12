«Cuchirichi», il singolo benaugurante di Grisù per l'anno che verrà

«La musica non va in quarantena», è il messaggio che lancia Piervito De Rosa, il cantastorie raggamuffin che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare col nome d'arte di Grisù. Dopo l'esperimento, di successo, lo scorso giugno del primo Drive Live d'Italia, l'artista picentino torna con un disco strenna natalizio che vuol essere un inno alla speranza. Il singolo, in uscita in questi giorni, si intitola «Cuchirichi», espressione dialettale che si può tradurre in «Con chi dico io». Il brano, prodotto ed arrangiato da Max Dale (Sound Club Stusio) sarà distribuito da La Pecora Nera Eventi. «Spero possa essere un rimedio contro la depressione che si sta facendo sempre più forte in prossimità di feste che dovremo vivere a distanza. Spero possa servire a esorcizzare questo periodo buio della nostra esistenza e mi auguro che possa regalare un attimo di spensieratezza e di emozioni vere a chi lo ascolterà, facendoci sentire tutti legati in un grande abbraccio musicale», dichiara.

Il video, sarà caricato a breve sulla pagina youtube di Piervito Grisù. «L'uscita di questo brano per me è anche il miglior modo di festeggiare i miei 25 anni di professione musicale – confessa con orgoglio - Sono felice dei risultati ottenuti in questi anni, dei molticoncerti che ho tenuto in tutta Italia e anche all'estero, delle tante colonne sonore che ho creato per film e docufilm». Tra tutte «In Campania» che accompagna i titoli di coda del pluripremiato Biùtiful Cauntri del 2004 firmato alla regia da Andrea D'Ambrosio ed Esmeralda Calabria. Tantissime le collaborazioni del musicista salernitano: dai Sud Sound System, 99 Posse, Enzo Avitabile, J-ax, James Senese, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato fino ad arrivare alla leggenda del reggae internazionale Anthony Johnson. «Sono felice per questo nuovo progetto, mi sono divertito molto a realizzarlo nell'attesa che questo brutto periodo passi presto e che tutti noi possiamo ritornare alla normalità. La mia è quella sul palco», è l'auspicio di Grisù per l'anno che verrà.

