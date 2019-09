D'Angelo e D'Alessio, arriva finalmente il live all'Arena Flegrea: «Noi amici che ogni tanto litigano»

Ancor pochi i biglietti disponibili per lo spettacolo «Figli di un re minore», la 3 giorni in musica in programma il 20, 21 e 22 settembre all'Arena Flegrea di Napoli che vedrà Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio per la prima volta insieme sul palco. «Questo appuntamento sarà soprattutto un incontro tra due amici che si vogliono bene - dichiarano gli artisti napoletani presentando un evento attesissimo dai fans - che ogni tanto litigano, ma per costruire. E' la prima volta che due pseudo-rivali come noi, in realtà legati da sempre, decidono di mettere insieme sullo stesso palco tutto il loro repertorio. E il lavoro più grande è stato proprio quello di cercare di comporre la scaletta: siamo arrivati a più di 60 canzoni, una vera grandinata di successi per un immenso juke box!» concludono quasi in coro. I due artisti sono legati da una lunga amicizia quasi trentennale, nello spettacolo duetteranno e si alterneranno onstage, ripercorrendo successi che hanno fatto sognare e cantare quattro generazioni. Tra canzoni d'amore e ritmi partenopei, non mancheranno i momenti per divertirsi con l'innata verve comica di questa «strana coppia».

La scaletta, ancora rigorosamente top secret, sarà all'insegna dalla complicità e di inediti duetti. Ad accompagnare Gigi e Nino una super band formata dai musicisti di entrambi: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D'Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese. RTL 102.5 è media partner dell'evento. Biglietti disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 16:51

