LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In uscita ufficiale da domani su tutti i portali comee tanti altri il nuovo album «» di duecon la collaborazione di tanti musicisti isolani. Già dal titolo dell'album «Deep Fried Fresh Air» si intuisce il tono autoironico e irriverente dei giovani musicisti che lo hanno realizzato, per fare il verso a tanto rumore in ambito musicale che spesso ci presenta soltanto “aria fritta”. Proprio in questo momento così duro, in cui siamo tutti costretti a casa, l'ensemble di dj e musicisti capresi ha pensato di far uscire la nuova produzione musicale per alleggerire con le loro sonorità l'atmosfera.spaziano così attraverso generi disparati tra cui lounge &chillout, electronica, break beat e drum’n bass (solo per citarne alcuni) trattati come mere etichette dai social media e dalle nuove generazioni del music business, rimarcando che alla fin fine, anche se con definizioni eclatanti, non stanno vendendo nulla di nuovo che aria fritta in questo caso fritta pesantemente (Deep Fried).Un viaggio attraverso gli ultimi decenni musicali, dove ormai la moda è inventarsi etichette, tra paesaggi sonori ipnotizzanti, un iperspazio unico nel suo genere che collega una moltitudine di generi musicali.Le variesonore dell'album, dai titoli originali: 5hape 5hifter, Berlin Grove, Bazoodee Dub, Got Lost, Subway Jam, Aitane, spaziano tra mille sonorità diverse: bassi, chitarre, piano, armoniche, percussioni, sax tra i ritmi del funky, tango, drum 'n bass nelle varie declinazioni dell'electro sound. Tanti i musicisti capresi a collaborare per la realizzazione: Giovanni Paglioni (Paglions), Dario Acciarino (Dario Pest), Francesco Catuogno (Cak) e Gian Michael Salzano (Gian Michael). Il disegno della copertina è di Romano Acampora, l'Editing e la grafica di Daniele Amato, con la partecipazione del Qubè Cafè.L'album è uscito in esclusiva (pre-sale) per due settimane sue da domani sarà scaricabile dai maggiori portali.