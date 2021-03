Da Napoli a Sanremo per "Combat Pop": il trasformista Luca Lombardo all'Ariston

Alla 71esima edizione del Festival di Sanremo anche lui è salito sul palco dell’Ariston ma non per cantare: la sua è stata una performance di trasformismo in stile Brachetti. Luca Lombardo, 37 anni, napoletano doc, si è esibito con “Lo Stato Sociale”, in gara con la canzone “Combat Pop”. Da Bowie a Elvis, da Lennon al Papa, da Elton John a Fidel Castro, sino a la Regina Elisabetta, Trump e lo sciamano americano: ben 18 cambi d'abito istantanei per il trasformista partenopeo che ha coinvolto nel suo numero anche i ragazzi della band bolognese. Popolare a livello internazionale con il suo show “Poubelle- La magia oltre ogni immaginazione”, spettacolo teatrale di trasformismo fregoliano scritto insieme ad Augusto Fornari che ne ha firmato anche la regia, Lombardo a Sanremo ha realizzato un sogno. “E' stata un’esperienza meravigliosa, sia pure mi sia trovato nel contesto di un Sanremo fuori dal comune. – ha commentato l’artista - Dinnanzi a una platea vuota, anche se privato del mio naturale interagire con il pubblico, abbiamo provato ad arricchire di emozioni la bella canzone degli amici de “Lo Stato Sociale” che mi hanno trattato come uno di loro. Naturalmente non nascondo che portare “Poubelle”, il personaggio con cui giro il mondo, a Sanremo per me è stata la concretizzazione di un sogno. Dopo la mia partecipazione al celebre festival della canzone italiana sto ricevendo tante proposte per nuove collaborazioni e progetti futuri”.

