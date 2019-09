Sabato 21 Settembre 2019, 19:09

Dedicata a Jovanotti l'ultima opera dell'artista napoletano Luigi Masecchia. La consegna è avvenuta oggi a Linate in occasione della tappa del Jova Beach Party. Ben 2500 tappi per l'opera 125×125 cm. L’artista, noto per l’abilità nel realizzare opere d’arte utilizzando tappi a corona provenienti da tutto il mondo con la sua Tappost, ha postato foto sulla sua pagina fb in compagnia di Lorenzo Cherubini. Masecchia con il suo progetto sociale Tappost dà lavoro anche a giovani diversamente abili o in condizioni di disagio impegnati a lavorare i tappi.