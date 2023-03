Dal sound latino alla lingua napoletana: Luis Navarro canta “L'ammore cherè”

"L'ammore cherè" è il titolo della nuova canzone di Luis Navarro. Si tratta di una ballata in lingua napoletana, particolarmente ispirata dall'amore vero e sincero per i propri figli. Dopo il singolo "Casomai" questo è il secondo pezzo che l'artista sceglie di cantare completamente in napoletano. Una decisione che Luis Navarro, di origini spagnole, ha preso per omaggiare la sua terra di appartenenza. Un ritorno alle origini per niente banale per un cantante che nella sua carriera ha girato l'Europa grazie alla musica latina e dance.

"L'Ammore cherè" è un brano prodotto dallo stesso Navarro insieme all'autore Mimmo Sarti che ne ha curato anche gli arrangiamenti che vede la partecipazione alla chitarra di Pasquale Cristiano e il mixaggio di Francesco Di Tullio.

Classe 1990, laureato in giurisprudenza e diplomato al Conservatorio di Benevento, Luis Navarro è giunto alla ribalta con “El amor que yo querria“. Oltre a vantare collaborazioni con Viola Valentino, per il remix de “Comprami” e per il nuovo inedito, “Aspettami questa notte”, Navarro ha collaborato tra gli altri con Francesca Alotta, Mauricio Rivera e Monica Sarnelli.