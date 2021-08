The Lillypillies, dall'Australia il brano anti Covid del gruppo indie pop

Dal 27 agosto sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il singolo del gruppo indie pop australiano The Lillypillies titolato “We’ll be together”.

La canzone scritta e prodotta dal gruppo di Sydney “Staremo insieme” esce in un periodo difficile per tutto il mondo ed il messaggio del testo è molto chiaro: «Quando un'ombra incombe su di me, non voltarmi le spalle, vieni a liberarmi. Quando il terreno si muove sotto i miei piedi, non allontanarti, stai vicino a me Sotto il sole, sotto la pioggia, nella tempesta, nel tuono, nell'ombra, nella luce del sole rimarremo insieme. Staremo insieme quando le cose saranno giuste o sbagliate Staremo insieme, e suoneremo la nostra canzone Staremo insieme, fino ai mari lontani Staremo insieme, solo io e te».

The Lillypillies utilizzano sonorità acustiche legate alla musica elettronica.