Damiano David in lacrime. Il frontman dei Maneskin ha ricordato durante il concerto al Pepsi Center WTC in Messico il nonno morto pochi giorni fa e gli ha dedicato un momento emozionante sulle note dell'ultima hit, The Loneliest. «Questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito nella sua vita», ha confessato il cantante durante il concerto.

«Come molti di voi sanno, mio ​​nonno è morto un paio di giorni fa. La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito nella sua vita», ha raccontanto Damiano David tra le lacrime durante il concerto del 26 ottobre.

Il video, diventato virale, è stato postato sulle diverse piattaforme social e ha raggiunto migliaia di visualizzazioni in pochi minuti: mostra il cantante visibilmente commosso nel ricordare la morte del nonno a cui era fortemente legato.

