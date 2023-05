Damiano dei Maneskin si tinge i capelli per la Roma, gli hater lo insultano: «Porta male». E lui ribatte così

Damiano dei Maneskin, si sa, è un tifoso sfegatato della Roma. E i colpi di testa per lui, quando si tratta della sua squadra del cuore, non sono certo una novità. Così a poco più di 24 ore dalla partita più importante dell'anno che vale una stagione per gli uomini di Mourinho e per tutta la Capitale giallorossa, Damiano torna a stupire tutti. Il colpo di testa (in tutti i sensi) questa volta è davvero estremo e i tifosi non sembrano apprezzare.

Damiano si tinge i capelli e scoppia la lite con i tifosi

Alla vigilia della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, Damiano decide di tingersi i capelli di giallo e rosso.

O, meglio, di giallo solo metà testa. Il suo cambio di look, infatti, di qualche giorno fa aveva già colpito i suoi tantissimi fan. Il cantante ha deciso di tingersi i capelli rosso fuoco e adesso ha deciso di apportare una piccola modifica...

Sui social spunta un video in cui Damiano annuncia che sta decolorando parte della testa per sfoggiare i colori del suo cuore. Ma i tifosi della Roma non sembrano apprezzare: «Queste cose portano male», scrivono in coro i supporter giallorossi. Poi arriva l'hater che calca la mano e dipinge il cantante come un cogl***e, ma lui non ci sta e risponde.

Damiano non risponde alle offese, ma con ironia sottolinea il fatto che il suo hater è pelato: «Tu non puoi farlo mi sa...», aggiungendo una emoji che mette in risalto la pelata. Un commento che scatena l'ilarità degli altri tifosi e utenti social e che sembra far dimenticare il suo gesto di amore sconfinato per la squadra.