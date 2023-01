Damiano dei Maneskin nudo: l'annuncio del nuovo singolo infiamma il web

Damiano David sorprende ancora una volta. Il frontman dei Maneskin, torna a far parlar di sé alla vigilia del lancio del nuovo singolo inedito, intitolato Gossip. Sul profilo Instagram ufficiale del gruppo romano che ha conquistato il mondo, ecco che Damiano si mostra «come mamma lo ha fatto». Completamente nudo, sorride e saluta, annunciando che questa notte uscirà il nuovo brano.

Come Victoria De Angelis

Mentre il mondo del web ha notato come al compleanno del leader del gruppo non fosse presente la bassista, Victoria De Angelis, sembra per problemi legati alla fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri, il frontman la imita sui social. Pare che tra le due non corra buon sangue, forse per motivi legati alla gelosia, ma il vero motivo non è noto. Ma Damiano David sembra voler imitare la componente del gruppo. Victoria De Angelis, infatti, da sempre sui social network (e non solo) sfida la censura mostrandosi senza reggiseno. Il suo profilo Instagram è pieno di immagini in cui si mostra nuda, con delle stelline che coprono i capezzoli per evitare la tanto contestata censura applicata dal social. E questa volta a spogliarsi è stato il capogruppo.

Damiano David nudo

I fan dei Maneskin attendono con ansia l'uscita del nuovo singolo, Gossip. E Damiano ha voluto annunciare l'uscita con una foto che ha subito acceso i riflettori del web sulla band romana. Dopo il cambio look, proprio per annunciare la nuova canzone, ecco che sui social si mostra completamente nudo. Questa volta i look dall'animo genderless e l'innegabile talento non c'entrano nulla, il cantante, infatti ha sorpreso tutti tagliandosi i capelli a zero e apparendo sui social con una veste tutta nuova. Veste che è scomparsa del tutto, nell'ultimo post su Instagram, sostituito dall'immancabile stellina per coprire le parti intime, rubata a Victoria.

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio, alle una, uscirà il nuovo singolo: Gossip. «Tenetevi pronti», scrivono i Maneskin. Ma le sorprese non sembrano finire mai, quando si tratta della band vincitrice di X-Factor e dell'Eurovision Song Contest. Nella didascalia della foto che ha infiammato il web, infatti, ecco spuntare una parentesi che tiene i fan con il fiato sospeso: «Domani (venerdì 13 gennaio ndr.) ci sarà un'altra sorpresa in arrivo». Che il gruppo abbia già in mente l'uscita di un nuovo singolo?