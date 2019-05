Il sogno di Daniel: «L'Orchestra Oren con ragazzi campani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 13:00

«Il sogno mio è creare un'orchestra di giovani, plasmarla, scegliere tutti i suoi componenti, selezionando i talenti più grandi, magari in Campania. Fondare l'Orchestra Daniel Oren composta solo di giovani, lavorare sodo, in maniera seria e profonda e partire in tournée in tutto il mondo. È il desiderio di Daniel Oren, direttore artistico del Teatro Verdi di Salerno e direttore musicale dell'Arena di Verona Opera Festival. «Vuol dire dare lavoro ai giovani campani che spesso spariscono a Milano o all'estero insiste - Tantissimi talenti eccezionali. Raccoglierli e partire con una missione, non più da Gerusalemme ma dalla Campania». Perché la musica per Oren «non è un mestiere, ma una passione, una missione» trasmessagli dalla madre. Un messaggio di pace che contrasta con le forme di razzismo e xenofobia emergenti: «Oggi lo intendo come un messaggio universale. Sono contento di essere un ambasciatore sia per la musica che per Israele in tutto il mondo, anche in Campania e a Salerno, che sono entrati tanto nel mio cuore».