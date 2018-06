Giovedì 14 Giugno 2018, 23:28 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 23:28

Daniele Sepe ha vinto la Targa Tenco alla carriera, Lo ha comunicato lui stesso ieri sera, con un post su Facebook, mentre i giurati del Premio Tenco completavamo le loro votazioni per scegliere i migliori dischi dell'anno nelle varie categorie della più prestigiosa istituzione sul fronte della canzone d'autore italiana.«In questo momento mi è arrivata comunicazione ufficiale che ho vinto la Targa Tenco come premio alla carriera», ha scritto il compositore e sassofonista, napoletano e militante: «Voglio ringraziare la stampa, giornalisti, amici e non, e tutto il comitato del Tenco per questa bellissima sorpresa. Ne ho viste di cotte e di crude, donne che dicevano di amarti e due minuti dopo scappavano dal macellaio di fronte per una scaloppina, festival del proletariato giovanile dove alla fine ti dicevano compagni sottoscrivete non abbiamo una lira, dischi che hanno enduto 126 copie, però alla fine sono vivo, e premiato dal premio più bello del mondo.Grazie!»