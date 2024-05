Dargen D'Amico, sfottò alla Rai: «Il concerto del Primo maggio va così bene che l’anno prossimo sarà sul Nove»

Concertone del Primo maggio con qualche difficoltà dovuta al meteo. Ma oltre alla bomba d'acqua ci si è messa anche la bomba di Dargen D'Amico che ha di nuovo preso di mira la Rai che stava trasmettendo l'evento come da tradizione.

«Mamma Rai - ha cominciato a dire l'artista - siccome oggi è la festa dei lavoratori ricordiamo che la Rai fa un doppio lavoro: lavora per sé e per la concorrenza. Il Primo maggio va benissimo a livello di ascolti ed è per questo che passerà sul Nove l’anno prossimo».

Gli attacchi alla Rai

Il commento tagliente del cantante riprende un po' il filone portato avanti anche da Luciana Littizzetto, che per salutare l'arrivo di Amadeus sul nuovo canale aveva preso in giro proprio la Rai, e da Fiorello, che qualche tempo fa aveva parlato «della cazzata » fatta dalla Rai «censurando Scurati ». «Dargen e Fiorello stanno facendo a chi corre più sul filo del rasoio », recita un commento.

L'artista dal palco del Circo Massimo ha poi dedicato il brano «a tutte le mamme e i papà che devono fare il doppio lavoro» con l'augurio che «si attui del tutto la Costituzione per i diritti sul lavoro».