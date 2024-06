Da classico artista inquieto, Dario Sansone ama complicarsi la vita. Ha messo in stand by i suoi Foja non per tentare l’avventura solista, ma per mettere in piedi un progetto multimediale in più puntate: dopo il debutto dal vivo al Trianon, «Santo Sud» è ora un libro, o forse un graphic novel, o meglio ancora «a poetry sketchbook», come dice il sottotitolo, edito da Comicon, in attesa di diventare un disco, peraltro scritto e registrato in Francia, prodotto da Seb Martell e previsto in uscita non prima dell’inizio dell’anno prossimo, visto il sopravvenuto impegno per una nuova colonna sonora.

APPROFONDIMENTI Teatro a Pompei: «Cancellare l’Odissea per ridarle la parola» Il viaggio di De André da Genova a Napoli «Mare Fuori 5», iniziate a Napoli le riprese della fiction

Rocker, cantautore, disegnatore, regista d’animazione e quant’altro, Sansone prova a tenere insieme tutti i suoi talenti in una narrazione che assomiglia a un puzzle.

Gianni Valentino, che ha curato il volume (pagine 120, euro 29,90) e firma l’introduzione, parla di «poesia dipinta a mano», di «esperimento sensoriale», ma anche di «carnet di viaggio», guardando ad Allen Ginsberg o al Bruce Chatwin di Le vie dei canti. Ma l’elenco potrebbe allungarsi con i Mexico city blues di Kerouac, e, magari, il fondamentale Peppe Lanzetta delle vite postdatate, dei Bronx metronapoletani, dei freak newpolitani: «Santo Sud che sei nelle vene/ sia fatta la tua pace/ tra le tue genti e le tue terre/ si salvi il tuo regno/ si disperda il disumano/ come nel cuore così nella mente/ Dacci oggi le tue stelle/ quelle che brillano/ quelle che cadono/ Togli il pane a chi ne ha troppo/ dona il pane a chi non ha pane/ Liberaci dalla guerra/ nemica della parola buona».

Poi, la parola buona ritrova il dialetto, e i colori di una sceneggiatura visiva che scompone le canzoni, ed il disco che verrà, e lo spettacolo che abbiamo visto, anticipandone titoli ed approdi: «Namoury», «Cu’ ddoje parole», la ripresa di «L’ammore succere» già divisa con Gnut... Ma poi recupera dal passato anche «’O sciore e ‘o viento», il maggior successo dei Foja, o «Santa Lucia» (feat Clementino). E rende omaggio al Leonard Cohen di «Dance me to the end of love», ai vecchi che amano ancora ed ai compagni di bevute, di tammurriate, di passioni bruciate in un attimo o che non si spegneranno per tutta la vita. Alla Napoli «barbara, carnale e misterica, ai poeti che hanno instillato in me l’amore per i versi, all’Olimpo di cantori che cantautori che mi hanno reso prima invidioso, poi emulatore, poi curioso e infine accompagnato a trovare la mia voce».

Il lettering è fondamentale quanto il disegno, i versi si liberano dalle note per mostrare la loro musicalità interna. La storia non c’è, è un flusso di coscienza, un San Giovanni maggiore Pignatelli blues. Il centro storico partenopeo, prima e dopo o la gentrificazione, il frittificio, la spriztmania, l’ondata neo-oleografica, diventa il simbolo di quel «Santo Sud» evocato per attraversarne luci e ombre, orgoglio e pregiudizio, sole e luna, anima e sesso, colori e calori, segni, sogni e bisogni.