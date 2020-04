Coronavirus, Davide De Marinis raccoglie fondi per un respiratore pediatrico con il singolo «Andrà tutto bene #iorestoacasa»

Ultimo aggiornamento: 23:01

È nata nella sua mansarda nei primi giorni di quarantena. È stata per Davide una valvola di sfogo, scritta in tre giorni. Nel primo ha preso forma il testo «Nel secondo è nata la strofa che ha raccontato le azioni che si fanno a casa quando non è possibile uscire: «».Il terzo giorno è nato il ritornello che è poi diventato il mantra di questo “tunnel buio” che ha coinvolto l’intero pianeta: «».- spiega il cantante -La canzone è diventata un messaggio universale che ha messo sullo stesso piano tutte le persone, ricche e povere, normali e famose, umili e potenti, tutti nella stessa condizione».Nel video del progetto Andrà tutto bene #iorestoacasa, Davide ha coinvolto anche i suoi amici: Luca Abete, Andrea Agresti, Francesca Alotta, Francesco Altobelli, Valeria Altobelli, Audio 2, Marcello Cirillo, Gabriele Cirilli, Cugini di Campagna, Dino, Chicco Fabbri, Sara Facciolini, Marco Ferradini, Roberto Ferrari, Attilio Fontana, Laura Freddi, Giovanna, Eva Grimaldi, Jalisse, Claudio Lauretta, Le Dolce Vita, Matthew Lee, Little Tony Family, Paolo Mengoli, Antonio Mezzancella, Jessica Morlacchi, Neja, Francesco Pannofino, Agostino Penna, David Pratelli, Tiziana Rivale, Ross di Gigi e Ross, Lidia Schillaci e ancora, Abba The Best, Rosario Albanese, Isabella Alfano, Rossella Ambrosini, Turchese Baracchi, Davide Bellafronte, Angelo Carestia, Claudia Conte, Gisella Cozzo, Ilenia De Sena, Irma Di Benedetto, Dj Panico, Gianni Drudi, Marta Charlotte Ferradini, Gama, Giuseppe Gambi, Alessandro Gubbini, l’associazione di Clownterapia “Teniamoci per mano Onlus”, Lara La Zia, Roxana Lefter, Le Ninfe della Tammorra, Mago Heldin, Sophie Magrini, Fabio Mosello, Operapop, Kika Pavesi, Antonella Salvucci, Giorgina Sparkling, Viktoria Subaeva, Ginny Vee, Danny Virgilio, Vittorio Il Fenomeno, Mirko Zullo.L’unione ha creato una forza.Il progetto nasce in sinergia con l’Associazione nazionale Teniamoci per Mano Onlus, che si occupa di clownterapia in oltre 50 strutture sanitarie in tutta Italia, con il Patrocinio e sostegno della Nazionale Italiana Cantanti attraverso La Partita del Cuore Umanità Senza Confini Onlus.Conclude Davide De Marinis: «È una situazione che non avrei mai voluto vivere. Confido in questa quarantena obbligata affinché tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Tutto andrà bene! Questa esperienza ci insegnerà a lavarci le mani più spesso e poi, a parte tutto, porterà più amicizia e amore disponibilità verso il prossimo».