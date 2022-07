«Il mio Figaro? Somiglia un po’ a Totò e a Peppino, alla comicità elegante e amara di Eduardo, alla commedia di Troisi...». Davide Luciano ha debuttato a Napoli con «Il barbiere di Siviglia» che il San Carlo porta in scena fino al 16 luglio. Proposta «estiva» del capolavoro rossiniano in uno storico allestimento nato a Napoli nel 1998 con la regia di Filippo Crivelli e le scene fantastiche e coloratissime di Lele Luzzati e i costumi altrettanto fantasiosi di Santuzza Calì, Riccardo Frizza sul podio e, nel cast, il Conte d’Almaviva di Xabier Anduaga, il Don Bartolo di Carlo Lepore e la Rosina di Jessica Pratt.

Con loro nei panni del simpatico barbiere-factotum ricercato da tutti, il giovane baritono beneventano, una bella carriera in grandi teatri esteri, dal Met alla Staatsoper di Berlino (dove arrivò ventiseienne dopo aver vinto il concorso all’Aslico e frequentato l’Accademia di Pesaro), ma poche esperienze sancarliane se si fa eccetto per una partecipazione a «Pagliacci» nei panni di Silvio nel 2019 e, a inizio carriera, in un’opera poco frequentata del Settecento napoletano al teatro di corte, «L’isola disabitata» di Jommelli. «Ma ora», spiega, «sono felicissimo di affrontare uno dei ruoli che più mi caratterizzano, forse quello che canto di più e che ho affrontato in tantissime produzioni diverse, anche a Siviglia in occasione dei 200 anni dell’opera».

E dunque Davide, com'è il suo barbiere napoletano?

«Devo dire che affronto il repertorio “buffo” leggendo il personaggio in maniera seria, approfondita, non mi piacciono le gag, le caricature. E poi Rossini ha già scritto tutto».

Lei parlava dei riferimenti a celebri personaggi.

«Certo. Figaro è uno che si arrabatta con tutto, è un napoletano scaltro che si è fatto strada da solo, mi viene naturale pensare che possa somigliare a Totò o a Peppino De Filippo. Ormai sono maschere che fanno parte della nostra vita, della nostra quotidianità, sono un fan dei loro film».

Li segue spesso?

«Veda, la carriera mi porta a trascorrere lunghi periodi in città che non conosco, finite le prove, finite le visite turistiche spesso il cinema è una bella valvola di sfogo per il tempo libero e non stressarsi troppo. Così mi rilasso e studio le loro interpretazioni per rubare qualcosa».

E nell’allestimento di Crivelli?

«Ci inserisco qualcosa, ogni volta che riprendo il titolo trovo qualcosa di nuovo. E questo è uno spettacolo molto tradizionale ma che regge benissimo mettendo in evidenza la classe della vecchia scuola».

Lei, però, ha anche interpretato produzioni molto moderne e controverse, come il «Don Giovanni» di Salisburgo lo scorso anno firmato da Castellucci e Currentzis.

«Certo, una chiave di lettura molto personale, introspettiva, ero un Don Giovanni poco libertino, un po’ cupo ma molto interessante, spingeva a scavare dentro l’anima del personaggio e a costruire una propria interpretazione».

Mozart o Rossini?

«Entrambi. Miele per la voce, importanti soprattutto per porre le basi di una vocalità longeva, si costruiscono le fondamenta».

Lei in dieci anni ha bruciato le tappe, e ora?

«Faccio sempre sacrifici per migliorarmi, non si finisce mai di imparare, ogni giorno è una nuova sfida».

Eppure lei amava rock e pop, è così?

«Fino a 19 anni ho frequentato piccole band, suonavo le chitarra. Poi mi accorsi di avere una voce particolare e mi iscrissi in conservatorio, a Benevento. Alla fine del primo anno ci portarono al San Carlo, c’era in scena “Il ratto dal serraglio” in un allestimento particolare di Michieletto con un grosso yacht in scena. Fui folgorato, mi commossi tanto da piangere, capii che quella era la mia strada e non l’ho mai lasciata».

Ma c’è un modello cui si ispira?

«In genere guardo poco i miei colleghi, cerco di studiare prima la partitura, il libretto, costruisco la mia personale interpretazione prima di ascoltare altri, il mio maestro resta sempre Gioacchino Zarrelli, mi ha insegnato tanto».

Dopo il San Carlo?

«Ancora il San Carlo, a settembre debutto nei “Puritani”, dovrò molto studiare quest’estate perché è un repertorio un po’ diverso. Poi ho Vienna e New York e ancora Salisburgo... certo, belle soddisfazioni, ma cantare a Napoli è tutta un’altra cosa».