Dedu, il trapper napoletano conquista il web: «L’arte è un aiuto potente»

La sua musica è fresca, giovane, originale: Eduardo Pizzo, in arte Dedu, è napoletano, ha 26 anni e un talento dirompente, che non aspetta tempo. Il trapper classe '97 si è già imposto nella scena musicale nazionale con il suo primo singolo “Intro / Il tempo” che ha collezionato più di 80 mila ascolti su Spotify a poche settimane dall'uscita.

Miscelando il pop con il rap, l'artista partenopeo, che cura anche i testi delle sue canzoni, racconta di storie giovani di vita quotidiana, di sogni e di aspirazioni, diventando portavoce della sua generazione. Dedu, prodotto dal duo partenopeo Yume Prod. (Stefano Granato e Simone Ottaviano), vuole portare autenticità sulla scena musicale contemporanea, immergendosi con tutto se stesso nei brani che scrive, per restituire all’ascolto dei testi onesti, veritieri, genuini, e permettere alle persone di immedesimarsi nel dualismo sentimentale di cui canta, indagando sia gli aspetti positivi sia negativi dell’emotività.

«Attraverso la miaa musica voglio dimostrare che l’arte può rappresentare un aiuto potente, in grado di unire le persone e spronarle ad affrontare le difficoltà della vita: la musica può essere un posto in cui le persone possono trovare riparo e stare meglio», racconta il cantautore.

“Ubriaco a Napoli” è il suo ultimo singolo uscito con Honiro Label, etichetta urban nata a Roma nel 2009 che negli anni ha scoperto nomi che si sarebbero successivamente imposti sulla scena nazionale come Gemitaiz, Shiva e Lowlow, attualmente parte dell’etichetta anche Ultimo, Leyla e Briga. Il videoclip del singolo, che ha già più di 36 mila visualizzazioni, porta gli ascoltatori in un viaggio sentimentale tra i vicoli di Napoli, dove il trapper è nato e cresciuto, mostrando le fragilità di uno “scugnizzo” in una città tanto bella quanto dannata.

«Voglio che questo brano riesca ad entrare nel cuore di tutte le persone che hanno vissuto momenti difficili per aiutarli ad andare avanti e farsi forza sempre», confessa.