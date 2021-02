L'aumento dei contagi in Italia durante l'estate 2020, (dovuti al COVID-19), portò alla drastica decisione di chiudere i locali da ballo e le discoteche. Una scelta che ormai perdura nel tempo e che vede la totale immobilità di molte attività legate alla movida notturna, e ovviamente ne consegue anche lo stop di operatori che lavorano in questo settore. Stavolta accendiamo i riflettori direttamente su un deejay: Alex Colle, per capire come sta vivendo l'attuale periodo di crisi pandemica, un professionista del mondo della musica. Colle, deejay di Radio Ibiza (una radio che trasmette esclusivamente musica dance) oltre a lavorare in radio ha frequentemente suonato anche in noti locali di Napoli. Il deejay afferma che il suo settore risulta essere il più danneggiato: sono numerosi i gestori di locali partenopei, ad oggi, in estrema difficoltà nonostante gli aiuti ricevuti dallo Stato. «Credo sia stato giusto chiudere i club - racconta Colle - perché erano indubbiamente luoghi di assembramento, dove il rischio di contagio era alto. Ma c'è da dire che il nostro mondo merita più rispetto: è stato fin troppo preso di mira e calpestato; la parola movida racchiude anche diversi aspetti positivi». Colle racconta come è cambiata la sua vita: prima per lavoro era abituato ad incontrare migliaia di persone nel fine settimana, ma adesso la sua vita sociale è come se si fosse azzerata, e aggiunge che questa condizione di privazione, che taglia drasticamente le relazioni sociali, gli sta costando molta fatica.

Al contempo il deejay tiene a precisare anche un aspetto positivo e spiega: «Lo stop che abbiamo vissuto durante il lockdown mi ha regalato la possibilità di rallentare i ritmi frenetici che solitamente abbracciano il mio mestiere; di sicuro questo ha giovato sul mio corpo, la mia anima e la mia mente». Per Alex Colle la musica è sinonimo di lavoro ma è anche vita, passione; la musica rappresenta il suo più grande punto di riferimento che ha trasformato nel mestiere che ama. Colle è come se respirasse musica, la ascolta dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Ormai sono vent'anni che lavora in radio, era solo un ragazzino quando ha iniziato; ricorda il suo primo provino quando si presentò come fonico di regia. Oggi si ritrova a gestire l'intera programmazione musicale di Radio Ibiza. Il deejay conclude lanciando un messaggio a tutti i suoi colleghi ed amici del settore: «Non mollate! Non bisogna arrendersi perché la musica non può e non deve fermarsi. Ritorneremo più forti di prima, pronti a regalare nuovi sorrisi alle persone che ci seguono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA