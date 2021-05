La cantante Demi Lovato in un video seguito da un lungo thread sul suo profilo Twitter fa coming out e fa discutere: «Sono di genere non binario». L'artista spiega di aver fatto questo gesto «per coloro che non sono stati in grado di condividere chi sono veramente con i loro cari. Per favore continua a vivere nelle tue verità e sappi che sto inviando tanto amore nella tua direzione».

