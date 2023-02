Depeche Mode, la band per la terza volta sul palco di Sanremo: la standing ovation

I Depeche Mode tornano a Sanremo. Il gruppo britannico, oltre 100 milioni di copie vendute, nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, è sul palco nella serata finale del festival. La band all'Ariston è già stata nel 1986, nei giorni in cui pubblicava «Stripped», primo estratto da «Black Celebration», poi nel 1989 con «Everything Counts» e infine nel 1990 con «Enjoy the Silence».

Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l'uscita del nuovo album «Memento Mori» (Columbia Records/Sony Music), il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy «Fletch» Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio. «Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia - ha sottolineato Gore nelle scorse settimane - e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato».



L'esibizione

Amadeus ricorda i record e i premi vinti, poi annuncia l'uscita in anteprima mondiale del brano «Ghosts Again». Giochi di suoni e di luci durante l'esibizione. Il pubblico ha applaudito la band inglese formatosi a Basildon nel 1980 e composto da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere). La forza dei Depeche Mode è la capacità di abbracciare più generi musicale tramite l’utilizzo del sound elettronico, con grandi attenzioni al rock, alla new wave alla musica dance. Un genere che era innovativo ai tempi e che convince ancora oggi: all’attivo i Depeche Mode contano 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 14 album in studio, 4 live e 6 raccolte.



Chi sono i componenti

I Depeche Mode hanno avuto diversi cambi di formazione nel corso degli anni. Oltre a Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere), la band originaria comprendeva anche Vince Clarke (tastiere, chitarra, cori, drum machine), il quale ha lasciato il gruppo nel 1981 per fondare gli Yazoo con Alison Moyet e in seguito gli Erasure con Andy Bell, ed Andy Fletcher chiamato anche Fletch (tastiere, basso e portavoce).