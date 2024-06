Pochi come lui, un tempo il Mimmo nazionale, oggi desaparecido nelle nebbie di un’Italietta fintamente identitaria e realmente smemorata, possono dire di averla fatta davvero la rivoluzione, in Italia perdipiù. Nemmeno il trentennale della sua scomparsa (Lampedusa, 6 agosto 1994) ha suggerito finora celebrazioni o approfondimenti particolari. La Sony gli dedica un doppio album antologico, anche in vinile, che si propone grazie anche a una grafica pop di presentarlo ai giovani che non lo conoscono, magari a quelli che lo hanno scoperto grazie al Beppe Fiorello visto in tv e a teatro. Per i collezionisti ci sono chicche in spagnolo mai pubblicate prima in Italia: «Maravilloso», «El hombre del frack» e «Dios, como te amo». In libreria è arrivato Mister Volare di Giancarlo Governi e Leoncarlo Settimelli (Vallecchi, pagine 166, euro 18), che pure sottolineano la portata rivoluzionaria del suo canto libero.

APPROFONDIMENTI Angelina Mango, intervista a Il Mattino: «Mi avete conosciuta. Ora mi metto a nudo», arriva il nuovo album «Napolindie», beach party al Flava per la seconda edizione Gianni Fiorellino allo stadio Maradona: «Canto e mi racconto, è il mio cine-concerto»

Ma Domenico Modugno merita molto di più. È il padre nobile della canzone d’autore italiana, Ha scritto e inciso circa 230 canzoni e vinto quattro Festival di Sanremo, compreso quello del 1958 con «Nel blu dipinto di blu», la canzone italiana più conosciuta nel mondo, insieme con «’O sole mio»: è davvero il caso di dire, con Emanuel Carnevali, che «una canzone può a volte significare una nazione intera».

Sudista orgoglioso ma gramscianamente nazionalpopolare, Modugno liberò la canzone nostrana dalla dittatura veteromelodica e aprì la strada ai cantautori spalancando le braccia al cielo. Raccontò storie di cronaca («Lu pisci spada», il capolavoro di «Vecchio frack», ma anche «Il vecchietto»), celebrò l'amore e la natura («La lontananza», «Musetto», «Piove», «Meraviglioso», «Dio come ti amo»). Cantò in siciliano, salentino, napoletano, oltre che in un italiano scoppiettante, vigoroso. Fu attore celebrato e artista militante, schierato a sinistra: nel 1974 compose con Iaia Fiastri «L'anniversario», inno per il referendum sul divorzio, poi firmò un brano contro la presenza dei tennisti italiana alla finale della Coppa Davis che si giocò nel Cile fascista di Pinochet; eletto deputato nel 1987 con i radicali, divenne poi senatore e tenne il primo concerto dopo l’ictus che lo aveva colpito nell’84 a favore dei pazienti dell'ospedale psichiatrico di Agrigento. Lanciò Franco e Ciccio, musicò Pasolini (il collage shakespeariano di «Cosa sono le nuvole») e Quasimodo («Le morte chitarre» e «Ora che sale il giorno»), ma non si negò al richiamo del trash («Piange... il telefono» e «Il maestro di violino»).

«Modugno è una forza della natura», scrisse Massimo Mila, «la sola briscola che noi italiani si possa opporre a fatti come la canzone francese o il blues dei negri d’America». In un celebre saggio il sommo musicologo attribuì a Modugno il merito di aver riportato la canzone alle sue radici omeriche, annullando il distacco tra compositore ed esecutore: «Nella sua invenzione melodica confluiscono tumultuosamente ogni sorta di detriti popolari del bacino mediterraneo, agli affioramenti di schietti strati di musicalità popolare si mescolano movenze canzonettistiche di ballabili moderni, echi di banda municipale, come quella che dirigeva Mascagni a Cerignola, e spunti operistici nazionali: Rossini dà il braccio a Duke Ellington, e tutta questa baraonda è fusa come una lava nel fuoco di un contatto schietto con la realtà».

Con voce melodiosa e potente, ricca di echi antichi, schiettamente popolare, iniziò raccontando personaggi e vita del folklore pugliese e siciliano, attingendo all’immaginario meridionale: storie di minatori e pescatori; di pesci spada innamorati e fedeli, tanto da condannarsi al massacro nella tonnara; di cavalli ciechi portati a morire sotto il sole dopo il buio delle miniere. «Lu minaturi» e «Lu pisci spada» ruppero la monotonia canzonettara, come l’ironia di «La sveglietta» e «La donna riccia».

Nel 1955 il primo capolavoro, «Vecchio frack», subito censurato: «Ad un attimo d’amore che mai più ritornerà» divenne «Ad un abito da sposa primo e ultimo suo amor». Il testo era ispirato al suicidio, l’anno precedente, del principe siciliano Raimondo Lanza di Trabia. Ma in qualche modo tra le suggestioni nascoste c’erano il ricordo del suicidio del padre di Modugno e la leggenda del fantasma del castello di Conversano. Il fischio, la chitarra usata anche come percussione, la figura elegante del protagonista e la sua fine drammatica, la melodia lenta e malata di rimpianto fanno del brano una perla assoluta.

Le canzoni napoletane scritte con Riccardo Pazzaglia gli diedero ulteriore lustro, anche internazionale, da «Io, mammeta e tu» a «Lazzarella», presentata nel 1957 al Festival di Napoli in coppia con Aurelio Fierro: sul retro del 45 giri la chicca di «Strada ‘nfosa». Inesorabilmente bigotta, la censura non gli lasciò passare «Resta cu’mme»: «Nun me ‘mporta do’ passato, nun me ‘mporta ‘e chi t’ha avuto» divenne «Nun me ‘mporta si ‘o passat sulo lagreme m'ha dato». Nel 1964 vinse il Festival di Napoli con Ornella Vanoni e «Tu si’ na cosa grande».

Ma tutto esplose nel 1958 con «Nel blu dipinto di blu», ribattezzata spesso, dal ritornello, «Volare». Modugnò spiegò che l’idea del brano gli era venuta osservando il cielo azzurro dalla finestra di casa, l’autore del testo, Franco Migliacci, uno dei grandi parolieri della canzone italiana, che l’ispirazione era figlia di «Le coq rouge» di Marc Chagall. Un’altra volta parlò di un appuntamento saltato per andare al mare insieme all’amico cantante. Quel che conta è la carica innovativa, l’impeto interpretativo, l’arrangiamento di Alberto Semprini, il ritornello liberatorio come un amplesso ben riuscito. Vinse tre Grammy, rubandoli a Sinatra, si dice.

Con «’O sole mio», quel brano è il vero inno canoro d’Italia, altro che Mameli. Eppure, a trent’anni dalla scomparsa, il ricordo di Mimmo che sapeva volare si stempera nell’assenza di celebrazioni degne di lui e della sua incontenibile vitalità.