La pianista Ying Li in concerto al teatro Sannazaro

Brani di Couperin, Liszt, Bartok, Prokofiev e Ravel nel concerto della pianista cinese Ying Li, in programma a Napoli, giovedì 8 febbraio (ore 20.30) al teatro Sannazaro, per la stagione musicale dell’associazione Alessandro Scarlatti. «La musica – dichiara Ying Li - è sempre stata presente in casa; i miei genitori si dilettavano a suonare e uno zio materno è un pianista professionista. Ricordo che, piccolissima, cercavo di suonare il pianoforte o, perlomeno, pestavo la tastiera cantando a squarciagola, disturbando così parenti e amici finché i miei chiesero allo zio di darmi qualche lezione. Avevo cinque anni, pensavo di aver trovato un nuovo giocattolo invece è diventato un protagonista della mia vita».