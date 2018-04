Mercoledì 4 Aprile 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 11:51

Ci siamo: domani è il giorno del concerto delle Vibrazioni a Napoli e «Il Mattino» completa la pattuglia dei cinquanta fortunati da portare ad applaudire la band alla Casa della Musica. Quaranta gli inviti già assegnati, oggi in palio gli ultimi dieci biglietti, basta rispondere a una semplicissima domanda sulla carriera del gruppo: in quale video Elio e le Storie Tese parodizzarono il video di «Dedicato a te»? Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime dieci esatte saranno ricompensate con un biglietto, da ritirare alla casa della Casa della Musica venerdì sera con modalità che comunicheremo direttamente ai vincitori.«Ritorniamo alle origini, coi piedi per terra ma seguendo l’istinto. Non ci siamo messi a tavolino. Gli incontri succedono. E basta»: così Francesco Sarcina spiega la reunion delle Vibrazioni, la partecipazione all'ultimo Sanremo, il nuovo album «V» e il tour che domani porterà la band alla Casa della Musica di Napoli dove il gruppo - con Sarcina alla voce e alla chitarra ci sono, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria- promette, insieme a «Così sbagliato», il pezzo presentato all'ultimo Festival di Sanremo, e ai brani di «V», naturalmente, tutti i suoi maggiori hit, da «Dedicato a te», con cui iniziò la storia, ai tempi più recenti.