«Dio perdona, io no»: il primo album di Enzo Dong

Venerdì 18 Ottobre 2019, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uscirà venerdì 25 ottobre “DIO PERDONA IO NO” il primo album ufficiale di Enzo Dong per Believe. Il disco, anticipato dal singolo “Limousine” con il featuring di Tedua, segna una svolta nel percorso del rapper che, dal 2016 a oggi, ha già pubblicato vari brani di successo ma ora dà vita a un lavoro lungo.“Un disco deve arrivare quando ci si sente maturi – racconta Enzo Dong. - Prima non mi sentivo pronto”.Frutto di un anno di lavoro, “DIO PERDONA IO NO” è stato scritto per lo più tra Secondigliano e Scampia, i quartieri dove Enzo è nato e cresciuto, in particolare per strada, fonte di continua ispirazione per il rapper. Ma non solo, il disco prende forma anche da viaggi, esperienze personali e amicizie. “DIO PERDONA IO NO” è un album che mixa la nuova trap con il rap più classico, avvalendosi di molte collaborazioni con tanti artisti del panorama musicale italiano.Il disco è stato annunciato oggi con un flash mob che si è tenuto in contemporanea a Napoli e Milano, dove diversi furgoni hanno invaso due arterie principali nelle rispettive città.ENZO DONG (acronimo di “Dove Ognuno Nasce Giudicato”) si è fatto notare nel 2016 con “Secondigliano Regna”, brano presente nella colonna sonora della seconda stagione della serie televisiva “Gomorra”. Dopo questo primo riscontro, nello stesso anno, ha raggiunto ancora più pubblico grazie al singolo “Higuain”, che ha attirato l’attenzione dei mass media non solo in Italia con oltre 15 milioni di views su YouTube. Nel 2017 ha pubblicato altri brani pieni di rime taglienti come “Italia Uno”, “E strade song e nostre” (con il featuring di Clementino) e “Singolo d’oro”. Nel 2018 con “Ciro” e “Gucci rubate” si afferma tra i rapper più seguiti in Italia, superando, rispettivamente, i 4 milioni e i 5 milioni di stream su Spotify. Recentemente ha pubblicato “Sceng ind o rione” e ha collaborato con altri due artisti napoletani: il producer Dat Boi Dee in "'Nnammurata" e il cantautore neomelodico Anthony in "Mammà" (oltre 7 milioni di stream su Spotify).