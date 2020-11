Diodato pigliatutto: trionfo agli MTV EMA come “Best Italian Act” e Doppio disco di Platino per “Fai Rumore”, contenuta nell’album “Che vita meravigliosa” (Disco d’Oro). Un anno incredibile per il cantante che non arresta la sua scalata verso l'olimpo dei grandi.

Diodato trionfa anche agli MTV EMAs vincendo il titolo di Best Italian Act dell’edizione 2020, in nomination con lui: con Elettra Lamborghini, Irama, Levante, Random.

Diodato (credits Mattia Zoppellaro ) è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore”, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio David di Donatello 2020, i Nastri d'argento 2020 e il Ciak d'oro del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”.

Come primo artista musicale nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Diodato ha aperto la Cerimonia di chiusura della 77^ edizione esibendosi live insieme a Rodrigo d’Erasmo in uno dei brani più celebri del suo repertorio, “Adesso”. In occasione della Mostra è stato consegnato a Diodato il Soundtrack Stars Award Speciale “Musica&Cinema” per il brano “Che vita meravigliosa”, un premio per la sua straordinaria sintonia con il mondo del cinema, dedicato a Ennio Morricone.

