Eurovision 2022, la diretta della seconda semifinale: Laura Pausini e Mika cantano in duetto dopo le esibizioni

L'Eurovision 2022 arriva a metà percorso. Giovedì 12 maggio si alza il sipario sulla seconda semifinale, dove i rappresentanti di 18 Paesi si sfideranno per strappare il pass per l'ambita finale di sabato prossimo. Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, saranno sul palco a partire dalle 20.30. L'evento è trasmesso su Rai 1. L'Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco e la loro "Brividi", è già in finale, così come le altre big Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. San Marino, rappresentato da Achille Lauro, dovrà conquistarsi un posto questa sera.

Il live della seconda semifinale

Ore 22.50 - È il momento dei superospiti: sul palco arrivano Il Volo, con uno dei tre cantanti collegato da remoto a causa del Covid. La loro esibizione però è sempre di livello notevole.

Ore 22.37 - Laura Pausini e Mika si prendono il palco e cantano due cover di Sting ("Fragile") e Patti Smith ("People have the power"), chiudendo alla grande la serata. Nel frattempo il voto va avanti. I prossimi dieci finalisti stanno per essere annunciati. Brani in acustico, che inneggiano alla pace, nello spirito di questa edizione: «You’ve been amazing!» esclama Cattelan

Ore 22.30 - We Are Domi dalla Repubblica Ceca sono gli ultimi artisti della serata. "Lights off" chiude la serata con il botto, il palazzo di Torino in piedi a ballare. Via alle votazioni.

Ore 22.25 - Cornelia Jakobs canta per la Svezia «Hold me closer», il pubblico si scatena

Ore 22.20 - Il belga Jeremie Makiese canta in inglese la sua "Miss You", canzone che ha un sound soul-r’n’b

22.15 - Vladana in corsa per il Montenegro con "Breathe" e canta il finale in italiano

22.10 - Boato dei giornalisti polacchi in sala stampa a fine esibizione di Ochman che sul palco dell' Eurovision Song Contest ha cantato River. Fin dalle prime note, non hanno trattenuto l'entusiasmo e dopo l'applauso iniziale quando è apparso sugli schemi, hanno cantato con lui sventolando la bandiera polacca.

22.05 - WRS, concorrente della Romania che canta «Llamame», balla sulle note di una canzone che sa di Spagna.

21.55 - Il «bonazzo» Stefan, come suggerito da Malgioglio, canta Hope. Canzone decisamente debole.

21.51 - La Macedonia del Nord in Italia non è molto popolare ultimamente (chiedere a Roberto Mancini), ma Andrea prova a conquistare tutti con Circles, brano che non ha bisogno di coreografie.

21.48 - «That’s rich» è l'elettro pop dell'irlandese Brooke, ispirato alla biografia di Debbie Harris dei Blondie. La cantante spera di essere all'altezza dei suoi predecessori, per sette volte vincitori del contest.

21.45 - Andromache canta Ela, brano dalla base raggaeton che non convince

21.40 - Look stravagante, con una tendina che gli copre gli occhi, e canzone convincente per Sheldon Riley. L'australiano canta «Not the same»

21.35 - Dopo la pubblicità è il momento di Achille Lauro. Il cantante è introdotto con un video di Roma, sul palco la sua esibizione è la più convincente finora. La canzone funziona, lui è il solito showman, vestito da cowboy sexy bacia il chitarrista e poi sale sul toro meccanico.

21.29 - Emma Muscat da Amici all'Eurovision, spera nella finale per la sua Malta. Canta suonando all'inizio il pianoforte, poi si alza e si scatena con le ballerine.

21.25 - Da tre artisti circensi nasce «Circus Mircus», band georgiana che propone «Lock me in».

21.20 - Nadir Rustamli porta la sua ballata d'amore intitolata Fade to Black. L'azero canta seduto e poi sdraiato su una gradinata vuota.

21.16 - Come per la prima semifinale, il contest scorre molto veloce. Konstrakta (Serbia) è la terza a esibirsi. Il pubblico applaude convinto. «C’era bisogno di venire all’Eurovision per insegnarci come si lavano le mani?» commenta Malgioglio

Emma's actual master plan: TO LOOK AND SOUND FLAWLESS at #Eurovision 🇲🇹 pic.twitter.com/RccTFGJH5d — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

21.12 - Michael Ben David è il secondo a esibirsi. L'israeliano canta vestito in total white il suo brano I.M, in inglese. «Brano commerciale e piacevole», commenta Malgioglio.

21.10 - I The Rasmus sono i primi a esibirsi. I finlandesi (famosi per il successo In The Shadows) cantano un brano rock intitolato Jezebel.

21.00 - Cattelan apre la serata con una coreografia, insieme a decine di ballerini che lo accompagnano. Mika e Laura Pausini introducono i cantanti, vestiti rispettivamente di giallo e di rosso.

20.40 - Tutto pronto per l'inizio della seconda semifinale. L'evento sta per cominciare

La scaletta della seconda semifinale

Finlandia (The Rasmus – Jezebel), Israele (Michael Ben David – I.M), Serbia (Konstrakta – In Corpore Sano), Azerbaijan (Nadir Rustamli – Fade To Black), Georgia (Circus Mircus – Lock Me In), Malta (Emma Muscat – I Am What I Am), San Marino (Achille Lauro – Stripper), Australia (Sheldon Riley – Not The Same), Cipro (Andromache – Ela), Irlanda (Brooke – That’s Rich), Macedonia del Nord (Andrea – Circles), Estonia (Stefan – Hope), Romania (WRS – Llámame), Polonia (Ochman – River), Montenegro (Vladana – Breathe), Belgio (Jérémie Makiese – Miss You), Svezia (Cornelia Jakobs – Hold Me Closer) e Repubblica Ceca (We Are Domi – Lights Off).