Dischi, ritorno al passato: il vinile risorpassa il cd, vince la nostalgia canaglia

Il cd, nato commercialmente nel 1982 (il primo ad essere distribuito fu, in Giappone, «52nd street» di Billie Jole), sorpassò stabilmente, per vendite, il vinile nel 1992. Trent'anni è durato il suo regno, buttato giù dallo streaming, ma ora sbeffeggiato dalla rivalsa retromodernista dell'antico long playing, di cui troppo presto si cantò il tramonto. I dati di vendita del primo trimestre 2021 segnalano, infatti, il primato - per la prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati