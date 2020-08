Discoteche chiuse, Motta: «La musica è ferma da marzo e c'è ancora chi vi difende? Ma andate a...»

La chiusura delle discoteche, decisa dal Governo alla luce del nuovo boom di contagi nelle località turistiche e balneari di tutta Italia, ha causato parecchie polemiche da tutte le parti. Ad attaccare i gestori delle discoteche c'è anche Motta: il cantautore toscano, 33 anni, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sui social.

Se Linus aveva criticato l'Esecutivo per aver deciso la riapertura delle discoteche quest'estate, mentre il proprietario del Papeete ed europarlamentare della Lega, Massimo Casanova, aveva affermato di essere costretto a chiudere «per colpa di un Governo di incapaci», Francesco Motta punta il dito contro i gestori delle discoteche che avrebbero dovuto rispettare le norme anti-contagio. Le immagini provenienti dai locali più in voga di tutta Italia, tuttavia, hanno dimostrato che tutte le misure sono state ampiamente disattese.

Il cantautore e compagno dell'attrice Carolina Crescentini fa riferimento alle differenza tra il mondo della musica e quello dei locali notturni. I grandi concerti sono stati tutti rinviati di un anno e gli eventi minori cancellati o svolti con accessi estremamente limitati, con tutte le ricadute economiche su un settore che non è composto solo da artisti ricchi e di successo, ma di tantissimi lavoratori che si ritrovano senza introiti. «Il mondo della musica si è praticamente fermato mesi fa e c'è ancora gente che giustifica l'operato delle discoteche, dei soldi in nero, dei dj set/concerti (?) che ancora prima del coronavirus hanno provocato stragi» - il duro affondo di Motta - «Andatevene affanculo e rispettate le regole come tutti».

Motta, nel suo post sui social, fa riferimento a quel 'sottobosco' di gestori che, ancora prima della pandemia, non rispettavano le norme di sicurezza sulla capienza massima dei locali e in particolare alla strage di Corinaldo. Il post ha trovato l'approvazione di tanti colleghi, come Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, e di altri lavoratori dello spettacolo, come l'attore Alessandro Roia (il 'Dandi' della serie di Romanzo Criminale) e il giornalista e conduttore radiofonico Massimo Cotto.

Ultimo aggiornamento: 23:40

